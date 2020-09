16-09-2020, Dvhn.nl bron

Alarmbellen gaan af over corona in Groningen

Groningen - In de provincie Groningen zijn gisteren 42 mensen positief getest op het coronavirus. Daarom ging de ‘alarmbel’ van het ministerie van Volksgezondheid voor de regio af. Groningen zit als enige noordelijke provincie in de gevarenzone. Meldt Dvhn woe