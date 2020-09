16-09-2020, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver redactie & Ruben Huisman

Persoon onwel in auto Haren

Haren - De brandweer van Haren moest woensdagmiddag om 16:20 uur naar de Emmalaan in Haren voor een technische hulpverlening. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse.

Ter plaatse was de weg afgesloten en was de brandweer bij een auto bezig. Wat er exact aan de hand is ,is nog onduidelijk.

Update: betrof een onwelwording, de auto reed niet tijdens het voorval meldt de voorlichtster.