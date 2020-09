16-09-2020, 112Groningen.nl & Wijkagent J. Kobes

Politie vindt gestolen motorfiets uit Den Haag terug in Paddepoel

Groningen - De politie heeft woensdagavond een gestolen motor teruggevonden nabij een woning in Paddepoel.

De motorfiets bleek een tijdje terug in Den Haag te zijn gestolen. Woensdagavond hadden politieagenten de gestolen motor teruggevonden in de wijk Paddepoel. De motorfiets, waarvan een aantal onderdelen gedemontreerd waren, werd nabij een woning aangetroffen.

Nadat politieagenten de motorfiets natrokken in het systeem bleek deze als gestolen geregistreerd te staan.

Hierop is het voertuig door de politie in beslag genomen.

De politie is momenteel nog bezig met het onderzoek naar de verdachte van de diefstal. De motorfiets is door de politie meegenomen naar het politiebureau waar de eigenaar de motor weer op kan halen.

