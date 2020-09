16-09-2020, Rtvnoord.nl bron & 112Groningen

Tieners bestraft voor overvallen

Marum - Twee tieners uit Marum (19) en Groningen (16) zijn voor een overval op een cafetaria en een poging daartoe veroordeeld tot jeugddetentie tot 241 dagen en jeugd-tbs. Zegt Rtvnoord

De celstraffen hebben de twee in voorarrest uitgezeten. Een 17-jarige Groninger kreeg voor alleen de mislukte overval een werkstraf van 120 uur opgelegd, waarvan zestig uur voorwaardelijk.

De twee stapten op 6 oktober rond tien uur in de avond een cafetaria aan de Korreweg in de Stad binnen. Beiden hadden hun gezichten bedekt. Een van hen deed een blokje tussen de deur, de ander liep met een mes naar de toonbank en riep: 'Geld, geld, geld!' De ondernemer kieperde de kassalade leeg in de tas die omhoog werd gehouden. De mannen reden met de buit van 150 euro weg in een zwarte auto. Meer op Rtvnoord