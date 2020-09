17-09-2020, Oogtv.nl (Bron) & P. Wind & Martin Nuver en Meternieuws.nl Youtube

Misdrijf uitgesloten: Stoffelijk overschot van man gevonden (Video)

Groningen - In het water aan de Spilsluizen is donderdagmiddag het lichaam van een overleden persoon(man) aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Veel mensen kwamen kijken.

De melding van een persoon te water kwam rond 12.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “We hebben moeten constateren dat het om een overleden persoon gaat”, meldt een politiewoordvoerder. “Wij gaan samen met de brandweer het lichaam uit het water halen.” Volgens de politie is nog onbekend wie het slachtoffer is. “Hier gaan we onderzoek naar doen. Ook gaan we onderzoeken hoe de persoon te water heeft kunnen geraken.” Zegt Oogtv. De brandweer keerde rond 12.45 uur terug naar de kazerne. “Het lichaam is nog niet geborgen. Medewerkers van de Technische Recherche en de Forensische Opsporing kwamen rond 13.10 uur ter plaatse. Zij gaan onderzoek doen naar de toedracht.” Politiewoordvoerder Paul Heidanus zegt dat de identiteit van het slachtoffer niet bekend is. Vooralsnog gaat de politie niet uit van een misdrijf. Update: Inmiddels is het lichaam uit het water gehaald, het gaat om een man. Het lichaam wordt overgebracht naar een ziekenhuis voor een schouw, om een misdrijf uit te sluiten. geen media Video en tweets