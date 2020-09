17-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Vier verdachten mishandeling vrouw langer vast

Groningen - De vier verdachten van een woningoverval op een oudere vrouw, in haar woningen aan de Groningerweg in april vorig jaar, blijven langer vastzitten.

Dat heeft de rechter donderdag bepaald in een pro-formazitting. Het destijds 78-jarige slachtoffer werd in haar huis aan de Groningerweg in de nachtelijke uren ernstig mishandeld, vermoedelijk tijdens een inbraak.

De vier vastzittende verdachten wordt poging tot doodslag verweten, of inbraak danwel afpersing in vereniging. De verdachten kwamen in beeld door een DNA-match op een stuk tape dat op een buitenlamp was geplakt.

Ook op een laken afkomstig van het bed van het slachtoffer en op een dasspelddoosje werden DNA-sporen van één of meerdere van de verdachten aangetroffen. Ook telefoondata bevestigen contacten tussen de verdachten. Bij een huiszoeking in Duitsland werden goederen uit het huis aangetroffen.

Het slachtoffer werd 13 april 2019 rond 16:30 uur met fors hoofdletsel aangetroffen door de politie. Op dat moment is duidelijk dat haar woning is doorzocht en dat er sprake is geweest van een gewelddadige woningoverval. Nadat de verdachten de goederen hebben meegenomen hebben ze het slachtoffer voor dood achtergelaten.