18-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Motor in lichterlaaie Viaductstraat Groningen (Video)

Groningen - Aan de Viaductstraat stond donderdagnacht om 03:55 uur een motorfiets in brand. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. De motorfiets is geheel uitgebrand.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer van de Sontweg. Over de oorzaak is niks bekend. De motorfiets stond onder een deel van het Hereweg viaduct. De politie zal de zaak onderzoeken, mogelijk gaat het om brandstichting. Oogtv