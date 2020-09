18-09-2020, Martin Nuver 112Gr.

Storing Driebondsbrug zorgt voor enige verwarring (Video)

Groningen - Vrijdagmiddag om 12:00 uur ontstond er bij de Driebondsbrug op de N46 een storing. Rijkswaterstaat kwam met twee voertuigen ter plaatse om het verkeer te regelen.

Het brugdek was omlaag en de slagbomen stonden gewoon omhoog. Alleen de knipperende rode lampen zorgden voor wat verwarring bij de bestuurders. Monteur was snel ter plekke en rond 12:35 uur was de storing verholpen.

