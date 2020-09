18-09-2020, @InspScheepvaart bron en foto & Provincie Groningen persbericht

Voormalig inspectieschip keert terug naar haven Delfzijl

Delfzijl - Na ruim 45 jaar wisselt de Aquarius van eigenaar! Voormalig inspectieschip de 'Aquarius' van de provincie Groningen krijgt een nieuw leven in Delfzijl.

Daar gaat het schip dienst doen als praktijkboot voor studenten van de maritieme opleiding van Noorderpoort. Noorderpoort gaat het schip ook gebruiken voor evenementen en begeleiding bij roeiwedstrijden. Op 18 september droeg gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk de sleutels van de 'Aquarius' over aan Gerry Geitz, lid van het College van Bestuur van Noorderpoort.

Praktijklessen

Met een volwaardig schip kan Noorderpoort vakken, die eerder alleen via theorie of een simulator werden aangeboden, ook in de praktijk geven. Studenten kunnen bijvoorbeeld een echte motor onderhouden, technische aspecten oefenen (zoals radar, instrumentatie en communicatie) en allerlei werkzaamheden uitvoeren aan het schip. Ook wordt het schip straks gebruikt voor publieksactiviteiten van de school, zoals roeiwedstrijden en bij evenementen als de havendagen in Delfzijl of Delfsail 2021.

Historische plek

De Aquarius komt op een historische plek te liggen. In 1973 werd het schip gebouwd op de scheepswerf in Farmsum (Delfzijl). Op de locatie van Noorderpoort Energy & Maritime stond oorspronkelijk een kantoor van de provincie Groningen. Zo keert de Aquarius terug naar zijn roots.

Nieuw schip

Sinds december 2019 heeft de provincie de opvolger van de Aquarius in gebruik, de PW 18. Dat is een volledig elektrisch aangedreven inspectieschip, dat een hele werkdag CO2-neutraal kan varen. Het inspectieschip wordt gebruikt voor toezicht, handhaving en begeleiding van scheepvaart en evenementen op het water.