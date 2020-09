18-09-2020, 112Groningen & Michael Huising 112gr. & Marije Timmer 112Gr. & M. Nuver redactie

Uitslaande brand Hugo de Grootstraat in Oude Pekela (Video)

Oude Pekela - In een woning aan de Hugo de Grootstraat in Oude Pekela is vrijdagmiddag rond 17:30 uur brand uitgebroken. Deze was uitslaand.

Al snel werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en kwamen er meerdere brandweerauto's ter plaatse voor de bestrijding. Mogelijk zou een hond in de woning aanwezig zijn. Ook werd de traumahelikopter gealarmeerd. De schade aan het pand is groot. Update: De brand is onder controle. Er zijn twee personen nagekeken door het ambulance personeel; 1 persoon is mee gegaan naar een ziekenhuis. Salvage komt ter plaatse om te ondersteunen bij de schade afhandeling. Tweets

Tweets