18-09-2020, Chris Kranenborg

Bestelbus in lichterlaaie nabij Blijham

Blijham - Op de weg tussen Blijham en Wedde is vrijdagavond om 21:45 uur een bestelbus volledig uitgebrand. Niemand raakte daarbij gewond.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer. De bestuurder had bij een bluspoging wat rook ingeademd en is door ambulancepersoneel gecontroleerd in een ambulance. Vermoedelijk ontstond er kortsluiting in het voertuig. Een berger heeft de auto afgesleept,