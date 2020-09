19-09-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Appartementen in Veendam kort ontruimd na melding gaslek

Veendam - Een complex met appartementen aan de Locomobielstraat in Veendam is zaterdagmorgen om 08:35 uur tijdelijk ontruimd. Dit vanwege een melding van een mogelijk gaslek. De brandweer ging op onderzoek en deed metingen.

Enexis was ook ter plekke voor metingen. Na onderzoek bleek de melding loos alarm te zijn. De bewoners konden toen weer terug naar hun woning.