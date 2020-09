19-09-2020, Jelte Haumersen 112Groningen

Kind geschept door automobilist

Niebert - Op de Molenweg in Niebert is zaterdagmiddag om 14:05 uur een kind geschept door een auto. Het kind stak opeens te voet de weg over en werd geraakt. De exacte omstandigheden zijn niet bekend.

Het kind werd gecontroleerd in een ambulance en daarna overgebracht naar een ziekenhuis. De automobilist heeft netjes zijn gegevens achtergelaten en mocht daarna weer verder van de politie.