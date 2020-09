19-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Pan op vuur zorgt voor evacuatie appartementen

Groningen - In een appartement in de Fortuna-woontoren aan de Siersteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is een bewoner lichtgewond geraakt.