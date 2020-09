19-09-2020, Bron: RTVNoord.nl

Vrouw (48) uit Leens gearresteerd voor drugshandel

Leens - Een 48-jarige vrouw uit Leens is afgelopen week gearresteerd op verdenking van drugshandel, zo meldt RTV Noord op haar website.

Via onder andere Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) heeft de politie meerdere tips binnengekregen. Op basis van die tips heeft de politie woensdag een instap gedaan. Bij de instap werd onder andere hennep en oxazepam aangetroffen. De vrouw is aangehouden en ingesloten. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

