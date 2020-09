19-09-2020, Bron: RTVNoord.nl

Twintig medewerkers en studenten UMCG met coronavirus besmet

Groningen - Twintig medewerkers en studenten zijn afgelopen week positief getest op Covid-19, laat RTV Noord op haar website weten.

Hoe de verhouding medewerker-student ligt is niet duidelijk, zo stelt woordvoerder Lex Kloosterman. 37 medewerkers en studenten zijn sinds 1 augustus besmet geraakt. Hiermee volgt het UMCG de landelijke trend. Het totaal aantal nieuwe besmettingen in de provincie Groningen is 49. Hierin zijn de besmettingen bij het UMCG meegerekend.

Bron: RTV Noord