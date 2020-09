19-09-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Containerbrand in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen heeft zaterdagavond een ondergrondse container vol water laten lopen nadat er brand in de container was uitgebroken.

Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Uit de container kwam rook. Door de container met water te vullen werd het vuur gedoofd.