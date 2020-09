19-09-2020, Marc Dol - 112Groningen

Brandweervrijwilligers Stadskanaal onderscheiden

Stadskanaal - Zaterdag 19 september zijn vier brandweerlieden van Blusgroep Stadskanaal geƫerd met een Koninklijke Onderscheiding, omdat ze (meer dan) 20 jaar vrijwilliger zijn bij de brandweer.

De uitreiking stond oorspronkelijk gepland in april, maar kon wegens coronamaatregelen niet doorgaan. Vanavond zijn de lintjes, in aangepaste vorm vanwege de RIVM-maatregelen, alsnog uitgereikt door burgemeester Yvonne van Mastrigt op de brandweerkazerne in Stadskanaal.

De volgende vier brandweerlieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer E.R. van der Sluis (vrijwillig brandweer sinds 2000)

De heer P.S. Roggen (vrijwillig brandweer sinds 1993)

De heer N. Onrust (vrijwillig brandweer sinds 1998)

De heer G.S. Orsel (vrijwillig brandweer sinds 2000)

Van Mastrigt: “Deze mannen staan dag en nacht klaar om een ander te helpen. Ze leveren al 20 jaar of langer een bijdrage aan de openbare veiligheid in onze omgeving. Ik ben vereerd dat ik ze een lintje mag aanbieden.”

Onderscheiding na jubileum 20 jaar afgeschaft

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft het automatisme dat brandweerlieden na 20 jaar dienst in aanmerking komen voor een lintje per 1 januari 2020 afgeschaft. Het gaat hier om aanvragen die in 2019 zijn ingediend, waardoor deze wel in behandeling zijn genomen.

Naast deze koninklijke onderscheidingen heeft Menno Alberts een oorkonde gekregen voor 12,5 jaar dienst.