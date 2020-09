20-09-2020, Twitter: @brwgroningen

Brandalarm bij brandweerkazerne

Groningen - De brandweer in Groningen was zondagmiddag nog voordat de melding op hun piepers verscheen ter plaatse bij een automatisch brandalarm.

Door een onbekende oorzaak was het automatische brandalarm bij de brandweerkazerne aan de Sontweg afgegaan. "De brandweerwagens stonden in elk geval veilig buiten." meldt de brandweer via haar twitter-account. Uiteindelijk bleek het om een loos alarm te gaan. Waardoor het brandalarm afgegaan is, is niet bekend.

De tweet zie je niet op de App.