21-09-2020, Groningen

Overval op Avia tankstation Friesestraatweg (Video)

Groningen - Maandagmorgen omstreeks 06.50 uur werd een tankstation aan de Friesestraatweg in Groningen overvallen. Een man bedreigde een medewerker met een wapen en nam geld mee.

Het is nu nog onbekend via welke route de overvaller is vertrokken. Het signalement: man, lengte ongeveer 1,70 meter en donkere ogen. Hij droeg een muts en een donkere jas en sportschoenen.

De persoon had een rugtasje bij zich. Zijn gezicht was afgedekt. Als u iets heeft gezien of u weet meer over deze overval, meld u dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De medewerker werd opgevangen door agenten en collega`s.

