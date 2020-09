21-09-2020, Twitter @WIS_JeroenB Rijkswaterstaat/ foto`s

Drukte op ringweg vanwege ongeval

Groningen - Op de N7 bij Groningen ontstond maandagmorgen files, dit door een ongeval. Er was gelijk een opstopping in het verkeer. Er vielen twee gewonden.

Bij de afrit zuidoost N7 was een ongeval gebeurd meldt Rijkswaterstaat via Twitter. Poort sleepte de voertuigen af. Een aannemer reinigde daarna het wegdek. Rond 08:45 uur was de weg weer open.

