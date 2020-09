21-09-2020, Oogtv.nl (Bron) & Gemeente Groningen foto Burgemeester

Burgemeester aan jongeren in Stad: “Ik reken op jullie!

Groningen - “Het aantal besmettingen en contacten in Groningen moet echt omlaag.” Dat stelt burgemeester Koen Schuiling maandagochtend in een brief aan jongeren in de Stad. Zegt Oogtv.nl