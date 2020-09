21-09-2020, Ruben Huisman 112Groningen & Niels Holterman Ditisroden

Grote brand in stal bij Zeijen (Video)

Zeijen (Drenthe) - In een koeienstal bij het drentse Zeijen is maandagmorgen rond 10:30 uur brand uit gebroken. Het vuur woedde in een bult stro/hooi. Veel brandweer werd opgeroepen ter assistentie.

Bij de brand kwam in het begin veel rook vrij. Er was 'grote brand' gegeven uit voorzorg en vanwege de omvang van de stal. De brand woedde achter in de stal en zal zich snel kunnen verspreiden. Het is niet duidelijk of er ook koeien gewond geraakt. Rond 11:05 uur leek de brand onder controle. Er kwam ook een ambulance ter plaatse. Dvhn