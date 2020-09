21-09-2020, Marc Zijlstra 112G.

Molenwiek afgebroken van poldermolen De Dellen (Video)

Nieuw Scheemda - Zondag aan het begin van de avond is één van de vier wieken van poldermolen De Dellen in Nieuw-Scheemda afgebroken. Vermoedelijk is metaalmoeheid de oorzaak.

De molen is in 1855 in 't Waar gebouwd, om een afgebrande voorganger uit 1793 te vervangen. De molen bemaalde daar de polder De Dellen van 270 hectare groot.



Door een ruilverkaveling en samenvoegen van waterschappen werd de molen in 1985/86 overbodig en werd besloten om de molen te verplaatsen naar de huidige locatie naast gemaal Tichelwaark aan de Pastorieweg in Nieuw-Scheemda.



De molen wordt regelmatig nog gebruikt door vrijwilligers.