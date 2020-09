21-09-2020, Dvhn.nl bron & Meternieuws.nl foto & video

Kiel-Windeweer: ruziemakers reden zich bij toeval vast

Kiel Windeweer - De schietende en met klinkers gooiende ruziemakers die zaterdag huis hielden in Kiel-Windeweer, strandden bij toeval in het kleine dorp van Midden-Groningen. Zegt Dvhn.nl maandagmiddag.

De politie wil nog niets kwijt over het motief van de heftige ruzie die haar climax kreeg in een dood lopend gedeelte van de Dorpsstraat, op de grens met Annerveenschekanaal. ,,Er is geen relatie met de dorpen’’, is het enige dat een politiewoordvoerder kwijt wil.

Vrouw is op vrije voeten, acht mannen nog vast

De vrouw uit Delfzijl die betrokken was bij de mysterieuze schietpartij is weer op vrije voeten. De acht mannen uit Groningen en Midden-Groningen zitten nog wel vast.

