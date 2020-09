21-09-2020, Redactie - 112Groningen

Burgemeester Stadskanaal uit voorzorg in thuisquarantaine

Stadskanaal - Vier medewerkers van de gemeente Stadskanaal zijn positief getest op het coronavirus. Twee andere medewerkers gaan uit voorzorg in thuisquarantaine.

Een van de medewerkers die uit voorzorg in thuisquarantaine gaat is burgemeester Yvonne van Mastrigt. Dit houdt in dat burgemeester Van Mastrigt de raadsvergadering niet kan voorzitten. ‘Ik voel mij een beetje als een kleiduif. Zo ben je gezond en wel volop aan het werk en van het ene op andere moment moet je thuiswerken. Niet fijn maar wel begrijpelijk en belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. Mijn gemeentesecretaris en ik werken daar graag aan mee en we hopen vooral dat onze zieke medewerkers snel weer gezond zijn.’, zo laat zij weten.

Sinds de uitbraak van het virus werken de medewerkers van de gemeente Stadskanaal zoveel mogelijk vanuit huis. Dit zal tot zeker 1 januari 2021 duren.