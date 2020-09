21-09-2020, Henk Timmer - 112Groningen

Ernstig gewonde na ongeval in Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom langs de Burgemeester Buiskoolweg in Vlagtwedde botste.

De hulpdiensten hebben de man uit zijn auto gehaald. Hij is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor de man met zijn auto tegen de boom botste is niet bekend.