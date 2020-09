21-09-2020, ingezonden mededeling

Het is flink speuren naar een betaalbare koopwoning

Groningen - Waarschuwing: als alleenverdiener is het flink speuren naar een betaalbare koopwoning

Uit onderzoek van de Hypotheker blijkt een alleenverdiener met een modaal inkomen (36.500 bruto per jaar) nog amper voor vijf procent van de woningen in aanmerking te komen. Een jaar geleden was dat percentage een stuk hoger.

‘In de provincie Utrecht is de situatie het meest uitzichtloos; hier is maar 1 procent van de woningen bereikbaar voor de modale alleenverdiener. In Groningen kunnen eenverdieners met een modaal inkomen nog 19 procent van de woningen kopen’, meldt het dagblad Trouw.

Voor tweeverdieners geldt dat zij meer dan de helft van de te koop staande woningen in Groningen, Friesland en Limburg kunnen betalen. Het aanbod is het kleinst in Amsterdam. Daar is slechts één op de tien huizen betaalbaar voor de modale tweeverdiener.

RTLnieuws kopt dat Jan Modaal momenteel niets meer in de Randstad te zoeken heeft. Met een modaal inkomen kun je een huis kopen van maximaal 169.000 euro. Dat wordt een flinke, zo niet onmogelijke zoektocht.

Behoefte aan betaalbare nieuwbouw blijft

Tweeverdieners met een modaal inkomen komen er dus wat beter vanaf dan de alleenverdiener, maar woningen blijven voor veel mensen te duur. Vooral in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Tweeverdieners in Groningen kunnen 62 procent van de huizen betalen. De behoefte aan nieuwbouw in een betaalbare klasse blijft echter aanwezig om vooral de middenklasse de gelegenheid te geven een woning te kunnen kopen. Met gedegen hypotheekadvies krijgt deze groep een kans.

Regionale verschillen zijn groot

In alle gevallen blijken de regionale verschillen groot en is de kans op het kopen van een huis voor Jan Modaal het grootst in onze provincie. Dat neemt niet weg dat het behoorlijk zoeken is naar een passend koophuis en dat je je goed moet laten adviseren. Een hypotheekadviseur Groningen kan je daarbij op weg helpen.

Veel hypotheken worden overgesloten

Desalniettemin zijn er tot nu toe dit jaar al flink veel hypotheken verstrekt. Niet voor het kopen van een huis, maar vooral voor het oversluiten van de hypotheek van een woning waar mensen al jaren wonen. Veel mensen lijken nu de tijd te nemen om hun hypotheek te herzien in afwachting van een mogelijke rentestijging. Ook wordt de hypotheek gewijzigd in verband met bijvoorbeeld een verbouwing.