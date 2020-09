22-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie pakt 20-jarige Stadjer op voor verkrachting in Sittard

Sittard/ Groningen - De politie heeft maandagmiddag een twintigjarige Stadjer aangehouden in Sittard. Hij wordt ervan verdacht dat hij op dezelfde middag een vrouw heeft verkracht in de Limburgse stad. Meldt Oogtv