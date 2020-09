22-09-2020, Dvhn.nl bron & Meternieuws.nl foto en video

Vader van verdronken peuter 7 jaar de cel in

Ubbena - De 40-jarige Paul den B. is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn zoontje Sven. Dat meldt Dvhn.nl op hun website.

Het kindje (3) belandde 18 december vorig jaar in zijn bijzijn in het ijskoude water van het Noord-Willemskanaal in Ubbena. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het UMCG gebracht. Volgens een deskundige heeft hij zeer waarschijnlijk 53 minuten in het ijskoude water gelegen. Sven overleed twee weken later, op 31 december. Meer hierover op Dvhn.nl (Bron)