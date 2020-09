22-09-2020, Tekst en foto`s Ziegler brandweertechniek B.V.

ZIEGLER Innovation Summit 2020 (Video)

Metzingen - De ZIEGLER Innovation Summit markeert het hoogtepunt van de ZIEGLER Innovation uitrol die begon in maart 2020. Door de huidige Covid-19 situatie, kon ZIEGLER haar wereldinnovaties niet presenteren op INTERSCHUTZ in juni 2020 zoals gepland

De beurs werd uitgesteld tot 2021. Echter, voor ZIEGLER betekende dit niet om haar innovaties tot volgend jaar te verbergen.

Volgens het motto #whateverthechallenge ging ZIEGLER ook deze uitdaging aan en begon al in maart met de marktintroductie van de nieuwste generatie ALPAS. De presentatie van verdere innovaties volgt in de komende weken en maanden.

Deze omvatten de presentatie van een volledig herziene portfolio van ZIEGLER blusmonitoren en de nieuwste ontwikkelingsfase van het beproefde bedienings- en controlesysteem "Z-Control".

Voor de wereldpremière van de nieuwe Z-Class heeft ZIEGLER iets heel bijzonders bedacht: De ZIEGLER Innovation Summit vond in gepaste ambiance met 60 genodigden uit Europa plaats in

de "Old Forge Hall" van Motorworld Metzingen.

Allereerst werd door het Management van de ZIEGLER-groep benadrukt hoe belangrijk het onderwerp innovaties is voor ZIEGLER en hoe het innovatieproces van het bedrijf voortdurend in ontwikkeling is:

“Innovatie is een heel belangrijk en doorlopend proces in het DNA van ZIEGLER. Wij streven altijd naar een betere ondersteuning van de gebruiker tijdens de bediening. Afdelingen zoals product-management, productstrategie, ontwerp en engineering werken nauw samen en doen hun best om het dagelijkse werk voor brandweermannen te verlichten”, zegt Sven Kneer, COO van de ZIEGLER Group.

Tot op heden heeft het bedrijf miljoenen euro’s geïnvesteerd in het innovatieproces en zullen verdere investeringen volgen.

Max Ruhdorfer, groepsdirecteur productstrategie, ontwerp en innovatie bij ZIEGLER, presenteerde de

innovaties "ALPAS", het gebruiksvriendelijke bedieningsconcept "Z-Control" en de nieuwe ZIEGLER-blusmonitoren. Deze vierden ook hun première op de ZIEGLER Innovation Summit.

De nieuwste generatie Z-Control koppelt alle producten aan elkaar en zorgt onder andere voor ongekende mogelijkheden om de bediening onder de knie te krijgen met zijn intuïtieve en geanimeerde gebruikersbegeleiding en geïntegreerde telematicafuncties, het “Touchpoint Connect” plug'n'play-systeem en vele andere functies.

Desalniettemin, moest het publiek voor het absolute hoogtepunt tot het einde van de presentatie wachten: de onthulling van de nieuwe “Z6” kondigt een indrukwekkend nieuw tijdperk aan voor crashtenders. Na een multimediapresentatie werd het vlaggenschip van de ZIEGLER-productvloot als hoogtepunt geïntroduceerd.