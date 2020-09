22-09-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht in Beijum

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van vernielingen op de Sijgersmaheerd in Beijum. In korte tijd zijn er meerdere vernielingen gepleegd aan een woning aan de Sijgersmaheerd.

De laatste vernieling was afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag 18 september op zaterdag 19 september rond 02.00 uur. Heb je iets gezien? Of heb je andere informatie over de daders? Bel 0900-8844. Dit mag uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Heel erg bedankt voor het meedenken bij het oplossen van deze zaak zegt de politie. (Zaaknummer: 2020259545) Facebook