22-09-2020, Patrick Wind 112Groningen & M. Nuver redactie

Trailer in brand bij Kapteynlaan in Leek

Leek - Op de Kapteynlaan in Leek is dinsdagmiddag om 15:05 uur brand uitgebroken in een trailer van een vrachtwagen. Meerdere brandweer eenheden gingen ter plaatse om de brand te blussen.

De rook was vanaf o.a. Peize te zien(foto). De trailer en de cabine raakten beide zwaarbeschadigd door de brand. De oorzaak is niet bekend. Het is niet bekend wat de combinatie vervoerde. Een berger zal de combinatie afslepen.