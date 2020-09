22-09-2020, Michael Huising 112Gr. & Henk Frans 112Gr.

Opnieuw ongeval N33 tijdens opruimen eerder ongeval

Veendam - Dinsdagmiddag om 16:55 uur was het opnieuw raak op de N33 ter hoogte van Meeden. Rijkswaterstaat en politie waren nog ter plaatse toen het opnieuw mis ging.

Tijdens het opruimen van het eerdere ongeval van dinsdagmiddag 15:20 uur ging het dit keer mis in de file die ontstaan was. Een kop/staart ongeval was het gevolg. De brandweer werd ook opgeroepen maar niemand raakte bekneld, ze konden al snel na korte assistentie terugkeren naar de kazerne.

Twee mensen raakten gewond en werden na stabilisatie naar een ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Een berger sleepte om 17:45 uur de zwaar beshadigde voertuigen af.