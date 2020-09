22-09-2020, Bron: RTVNoord.nl

Taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist voor glas in gezicht

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft de maximale straf voor zware mishandeling geëist tegen een 33-jarige vrouw uit Groningen.

De vrouw wordt ervan verdacht tijdens een woordenwisseling in een café aan de Peperstraat iemand met glas in het gezicht te hebben geduwd. Zo meldt RTV-Noord op haar website.

Aanleiding voor de woordenwisseling was een gemorst drankje. Het slachtoffer zakte kort na de woordenwisseling in elkaar. In het ziekenhuis werd haar gezicht gehecht. Ze heeft aan de mishandeling een litteken in haar gezicht overgehouden. Het slachtoffer eist zelf €3000 smartengeld. Over twee weken is de uitspraak.