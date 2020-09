22-09-2020, Bron: OogTV

Coronapatiënten weer over ziekenhuizen verdeeld

Nederland - De verdeling van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen wordt weer opgestart. Dit wordt gedaan zodat de ziekenhuizen capaciteit overhouden voor de reguliere zorg.

Dit meldt OogTV op haar website. Uit de cijfers is gebleken dat het aantal besmettingen fors is toegenomen. Ook is sinds een week het aantal ziekenhuisopnames gestegen. De verwachting is dat deze stijging voorlopig door zal zetten. Hierom is het noodzakelijk dat patiënten uit het westen van het land over worden gebracht naar het noorden, oosten en zuiden van het land.

In ruim een week is het aantal coronapatiënten op de intensive-careafdelingen verdubbeld naar 91. De drukte zit vooral in het westen van het land.