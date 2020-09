23-09-2020, Jelte Haumersen 112Groningen & M. Nuver redactie

Gewonde bij steekincident in Leek (Video)

Leek - Bij een steekpartij aan het Carelsveld in Leek is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon gewond geraakt. De steekpartij vond plaats rond 00.10 uur.

Korte tijd later kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen waarop diverse politiewagens, een ambulance en het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse werden gestuurd. "Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt", vertelt een politiewoordvoerder. De persoon is medisch behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis." De politie is direct een onderzoek gestart. "Wij hebben inmiddels één persoon aan kunnen houden zeggen ze via Twitter. Op dit moment doen wij onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. Ook doen we op de locatie sporenonderzoek." Woensdag meer Tweet & video (update 01:50)