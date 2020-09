23-09-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Zwaargewonde bij steekincident in Leek (Update)

Leek - Bij een steekpartij aan het Carelsveld in Leek is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon ernstig gewond geraakt. De steekpartij vond plaats rond 00.10 uur in een woning.

Korte tijd later kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen waarop diverse politiewagens, een ambulance en het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse werden gestuurd. "Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt", vertelt een politiewoordvoerder.

De persoon is medisch behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis." De politie is direct een onderzoek gestart. "Wij hebben inmiddels één persoon aan kunnen houden zeggen ze via Twitter. Op dit moment doen wij onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. Ook doen we op de locatie sporenonderzoek."

Update: De verdachte van het steekincident aan het Carelsveld in Leek is een 51-jarige man uit Leek. De verdachte zit nog vast en zal vandaag door de recherche gehoord worden in deze zaak. Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Grootegast. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Over zijn huidige situatie is nog niks bekend.





In de nabije omgeving van het steekincident heeft de politie vannacht het mogelijke steekwapen aangetroffen. Deze is voor onderzoek meegenomen. Ook heeft hebben agenten van de Forensische Opsporing (FO) sporenonderzoek gedaan.

