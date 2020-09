De uitreiking vond vanwege de Coronamaatregelen plaats in besloten kring. Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Monique Pennings.

Driehoeksoverleg

Monique Pennings heeft altijd in het noorden gewerkt, waarvan de laatste 11 jaar als districtschef in de stad Groningen. Als lid van het Driehoeksoverleg heeft ze alle burgemeesters in die periode gediend. Dit is altijd een vruchtbare samenwerking geweest. In een grote stad zijn er altijd wel momenten geweest die spannend waren: rellen, ernstige incidenten, betaald voetbal, boerenprotesten, et cetera. Het samenspel tussen gemeente, justitie en politie verliep goed en constructief. Zij stond voor wat ze beloofde: afspraak is afspraak. Dat kon ook omdat haar medewerkers graag voor haar werkten en wisten dat in Driehoeks-afspraken de operationele belangen van degenen die ze moeten uitvoeren goed waren meegewogen. Monique Pennings kent dat werk tot in detail, weet wat politiemensen aankunnen en weet wanneer dat niet meer gaat.

Veiligheid

Veiligheid is niet enkel van de politie of de burgemeester: veiligheidsbeleid komt tot stand met hulp van een met de jaren groeiend aantal organisaties en natuurlijk de burgers voor wie het betekenis moet hebben. Monique Pennings heeft haar rol in die samenwerking in de Stad altijd met verve opgepakt. Ze kent veel mensen, velen kennen haar.

Erepenning gemeente Groningen

De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 43 keer uitgereikt. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Feya Strijk-Braunius (2020), Hans Nijland (2019), Jos Aartsen (2019), Ton Broekhuis (2019), Douwe Draaisma (2018), Stichting KEI (2018), Sibrand Poppema (2018), Peter Weening (2018), Ab Smit (2017), Boer Dijkhuis (2017) en het onderzoeksteam van Ben Feringa (2016).

