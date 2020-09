23-09-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie zoekt getuigen van vernieling

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van vernielingen aan een woning aan de Sijgersmaheerd in Beijum.

In korte tijd zijn er meerdere vernielingen aan de bewuste woning gepleegd. De laatste vernieling was in de nacht van vrijdag 18 september op zaterdag 19 september rond 02.00 uur.Zegt Oogtv.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben dat gerelateerd kan worden aan de vernielingen, of die informatie hebben over de daders, contact op te nemen via de telefoon of een privébericht.