23-09-2020, Bron: RTVNoord.nl

Drie nieuwe teams in strijd tegen Noordelijke drugslabs

Noord-Nederland - In de strijd tegen de Noord-Nederlandse drugslabs worden drie nieuwe interventieteams opgericht.

Dat meldt RTV-Noord op haar website.

Met de komst van deze teams moet de politie sneller en daadkrachtiger kunnen optreden. "Ja, er is echt wel iets aan de hand." zegt Hugo van Klaveren, hoofd van de recherche regio Noord. "We moeten de slagkracht van de politie vergroten om deze vorm van criminaliteit te ontmoedigen."

Uit cijfers die woensdag naar buiten kwamen blijkt dat er dit jaar in Noord-Nederland net zoveel drugslabs zijn opgerold als in heel 2018, wat een record-jaar was. De nieuwe teams moeten dit najaar actief zijn.