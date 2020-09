24-09-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Ongeval letsel Meint Veningastraat Hoogezand

Hoogezand - Bij de Meint Veningastraat in Hoogezand zijn donderdagmorgen is om 11:40 uur vermoedelijk een fietser of een voetganger en een vrachtwagen in botsing met elkaar gekomen.

1 man raakte daarbij gewond en werd onderzocht in een ambulance. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en noteerde de gegevens van de betrokkenen. De man werd naar een ziekenhuis gebracht.