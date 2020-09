24-09-2020, Raymond Meter 112Groningen & M. Nuver redactie

Ongeval letsel Popdijkemaweg Groningen

Groningen - Op de Pop Dijkemaweg in de stad raakte donderdag om 18:10 uur een fietser gewond na een aanrijding met een automobilist.

De fietser stak over en kwam in botsing met een auto. Het gaat om een voorrangsfout van de fietser. Het slachtoffer is na stabilisatie met een ambulance naar het het UMCG gebracht. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen.