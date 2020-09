24-09-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Twee scooterrijders botsen, een persoon raakt gewond

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Noorderhaven in de stad Groningen is donderdagavond één persoon licht gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks half acht ter hoogte van de Kijk in 't Jatbrug langs de diepenring. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee scooterrijders met elkaar in botsing. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp aan één van de scooterrijders.





Een jongeman werd door een verpleegkundige van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. Gelukkig bleken de verwondingen mee te vallen en hoefde de jongeman niet mee naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en zette het ongeval op papier.





Een gedeelte van de Noorderhaven, tussen de Kijk in 't brug en het Plantsoen, was door het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Beide scooters liepen door het ongeval schade op. Politieagenten van de afdeling Team Verkeer kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval. Vermoedelijk was een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.