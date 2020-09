25-09-2020, Redactie & info Politie

Achtervolging: Man(28) uit Delfzijl aangehouden

Siddeburen - De politie heeft donderdagavond een automobilist(28) uit Delfzijl aangehouden na een achtervolging in de regio. De politie kreeg de automobilist, rijdend in een Tesla, in het vizier bij Siddeburen en negeerde een stopteken.