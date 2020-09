25-09-2020, Rtvnoord.nl bron

Man(31) uit Leek filmde stiekem vrouwen

Leek - Een 31-jarige man uit Leek is aangehouden wegens het stiekem filmen van vrouwen in een supermarkt. Dat meldt Rtvnoord.nl

Op basis van gevonden filmbeelden kon de politie tussen de tien en twintig slachtoffers identificeren.

De man maakte de opnames eind juli in een supermarkt in Leek. 'In enkele gevallen filmde hij ook onder hun rok', zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

RtvNoord