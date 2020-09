25-09-2020, Annet Vieregge 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Gaslekkage door werkzaamheden in tuin

Finsterwolde - Tijdens graafwerkzaamheden aan de Klinkerweg in Finsterwolde werd vrijdagmiddag om 12:45 uur een gasleiding geraakt bij een woning. Tijdens het inslaan van een paal in de grond ging het mis.

De brandweer deed ter plaatse metingen en er bleek daadwerkelijk een lek te zijn ontstaan. Niemand raakte gewond. Een monteur van Enexis die ter plaatse kwam heeft het lek gedicht. De weg was tijdelijk afgezet.