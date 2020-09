25-09-2020, Henk Henstra 112Gr.

Ongeval op de N999 bij Zandeweer

Zandeweer - Op de N999 , de rondweg bij Zandeweer is vrijdagavond om 20:00 uur een auto de sloot in geraakt. Het ging om een eenzijdig ongeval. De toedracht is niet bekend.

De berger was snel ter plaatse en de auto was al weer op de kant getrokken door het bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. Het overige verkeer had enige hinder door het ongeval. De politie regelde het verkeer.