26-09-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Meerdere bestuurders op de bon tijdens rollerbank controles in Groningen (update)

Groningen - De politie heeft vrijdagmiddag en avond op meerdere locaties in de stad Groningen een algemene scooter controle gehouden.

De controle vond vrijdagmiddag plaats op de Friessestraat tussen Paddepoel en Vinkhuizen, en vrijdagavond op de Hereweg in de stad. Bij de zogeheten 'Rollerbank' controles werden scooters en brommers door motorrijders van de verkeerspolitie van de weg gehaald en naar controle plaats begeleid.









Op de controle plaats werd er als eerst gekeken of de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs. Als dit in orde was werd er gekeken naar de constructiesnelheid van de scooter of brommer. Door het voertuig op een 'rollerbank' te plaatsen en vervolgens gas te geven werd er gekeken wat de snelheid is van het voertuig. Ook werd er bij de controles gekeken of het voertuig nog wel in orde is. Hierbij keek men onder andere naar de spiegels, de verlichting, en natuurlijk ook de technische staat van het voertuig.









Bij de rollerbank controles van vrijdagmiddag en avond werden meerdere bestuurders op de bon geslingerd voor verschillende feiten. Ook werden er meerdere 'WOK' statussen op voertuigen gezet. Dit houdt in dat een voertuig niet aan de juiste eisen voldoet en dat deze opnieuw moet worden gekeurd bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).









Bij de controle op de Hereweg werd onder andere een scooterrijder staande gehouden waarbij de scooter was voorzien van een begrenzer. De begrenzer moest door de eigenaar ter plekke worden verwijderd en werd in beslag genomen. Ook waren er meerdere bestuurder die niet in het bezit waren van een geldig rijbewijs, tegen hen werd een proces verbaal opgemaakt.





Elektrische deelscooters

In Groningen zijn de groene deelscooters de laatste tijd een grote trend. Door de gehele stad staan de scooters verspreid voor gebruikers. Bij de scooter controles werd ook aandacht besteed aan de deelscooter. Bestuurders die op een deelscooter reden hoefden niet op de rollerbank, maar er werd vooral gekeken of men ook in het bezit was van een rijbewijs. Bij de controle op de Hereweg werd zeker één bestuurster betrapt zonder rijbewijs. Tegen haar werd ook een proces verbaal opgemaakt.









Uitslagen controles