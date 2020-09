25-09-2020, 112Groningen & info bron www.ga-online.de

Groningse traumahelikopter assisteert bij zeer ernstig ongeluk in Duitsland

Groningen - Een vrouw(37) uit Elisabethfehn is vrijdagavond bij een ernstig auto-ongeluk om het leven gekomen. Het ongelukg vond plaats op de Langholter Weg in Ramsloh (gemeente Saterland), net achter Idafehn-Süd / Ostrhauderfehn.